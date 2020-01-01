وفاة و3 إصابات بحادث على طريق مصياف ـ القدموس

السبت, 9 أيار 2020 الساعة 13:51 | شؤون محلية, أخبار محلية

وفاة و3 إصابات بحادث على طريق مصياف ـ القدموس

أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا