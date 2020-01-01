مسؤول صيني: نجري إصلاحات في نظام الوقاية للثغرات التي كشفها فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلن نائب الوزير المسؤول عن اللجنة الوطنية الصينية للصحة، أن السلطات ستجري إصلاحات على نظام الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها لمعالجة مكامن نقاط الضعف التي كشفها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤول في تصريحات للصحفيين اليوم السبت: (جائحة فيروس كورونا هذه اختبار كبير لقدرة بلدنا على الإدارة والتحكم وكشفت مكامن الضعف في كيفية معالجتنا لجائحة رئيسية وفي أنظمة الصحة العامة)، مُضيفاً أن اللجنة تعتزم إقامة سلسلة مركزية وفعالة للقيادة والإصلاح وتحديث نظام الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، كما تعتزم تكثيف البحث فيما يتعلق بالتكنولوجيا الأساسية وتحسين التأمين الصحي وضمان توافر مواد الطوارئ بصورة أكبر.

وأضاف المسؤول أن اللجنة تهدف أيضا للاستعانة بصورة أكبر بالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي من أجل تحليل الأمراض وتتبع الفيروس وتوزيع الموارد على نحو أفضل.

وكانت الصين قد واجهت انتقادات داخليا وخارجيا بأنها تباطأت في البداية في التصدي للوباء الذي ظهر لأول مرة على نطاق كبير في مدينة ووهان بوسط البلاد ثم انتشر في العالم، ولم تشهد الصين أي وفيات جديدة نتيجة فيروس كورونا منذ 24 يوما، إذ يبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 82886، وإجمالي الوفيات عند 4633.