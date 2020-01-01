برشلونة يرمي بكل أوراقه لاستقدام "مارتينيز"

جهينة نيوز:

عرض نادي برشلونة الإسباني 6 لاعبين كي يختار منهم إنتر ميلان الإيطالي لاعبين اثنين، مقابل الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني "لاوتارو مارتينيز"، ليكون بذلك البديل الأمثل للأورغواياني لويس سواريز.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة سيدفع إلى جانب تخليه عن اثنين من لاعبيه، مبلغ 60 مليون يورو، من أجل استقدام المهاجم الدولي الذي يراقبه النادي الكتالوني منذ فترة.

وتضم قائمة اللاعبين الستة كلا من (أرتورو فيدال، وصامويل أوميتيتي، ونيلسون سيميدو، وجونيور فريبو، ورافينيا، وجان كلير توديبو)، فيما يتضمن عقد لاوتارو مع إنتر ميلان شرطا جزائيا بقيمة 111 مليون يورو، لكن برشلونة ليست لديه السيولة المادية لدفع هذا المبلغ، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

ولعب مارتينيز بقميص الإنتر 35 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، خلال موسم 2019/2020.