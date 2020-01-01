إيران تُهدد بالرد على أي انتهاك للقرار "2231"

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، أن خيارات إيران حاسمة للرد على أي انتهاك للقرار 2231 من قبل مجلس الأمن الدولي، مُضيفاً أنه تم إبلاغ الدول المتبقية في الاتفاق بطبيعة الرد.

وقال ظريف في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في الذكرى الثانية لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي: (نعتبر أي عقوبات أو قيود جديدة يفرضها مجلس الأمن الدولي على إيران انتهاكا لتعهداته، الولايات المتحدة الأمريكية وكل من يساعدها مسؤولة عن تداعيات فرض أي عقوبات جديدة على إيران في مجلس الأمن الدولي).

وأضاف ظريف أن أن أي إجراء أمريكي ضد القرار الأممي 2231 سيكون مقلق، وقد يخرج الأوضاع عن السيطرة وستكون له تداعيات حقيقية على استمرار واستقرار الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن إيران ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل ومؤثر.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أعلن في يوم 8 أيار من العام 2018 خروج بلاده من الاتفاق النووي مع إيران مُضيفاً أن هذا ليس اتفاقاً، وأمريكا لا تستطيع تنفيذه أو العمل به.