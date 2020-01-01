"رأي اليوم": أميركا تزوّد المغرب بمركبات عسكرية بقيمة مليون دولار

جهينة نيوز:

كشفت مصادر أميركية عن أن الولايات المتحدة ستزود المغرب بـ21 مركبة عسكرية متخصصة لتعزيز قدرات القوات الخاصة المغربية على تنفيذ عمليات دقيقة ـ بحسب تعبير المصادر.

وبحسب صحيفة "رأي اليوم" فإنّ الولايات المتحدة ستزوّد المغرب بـ21 مركبة عسكرية متخصصة، تبلغ قيمتها المالية بأكثر من مليون دولار، لتعزيز قدرات القوات الخاصة المغربية على تنفيذ العمليات الخاصة وعمليات القيادة والسيطرة الداخلية.

وكشفت مصادر في السفارة الأميركية بالمملكة، عن أن تسليم الولايات المتحدة المركبات للمغرب، يأتي في سياق علاقة استثنائية تربط مكتب التعاون الأمني للسفارة الأميركية وحرس “يوتا” الوطني مع القوات الخاصة المغربية منذ بدء التدريب عام 2017.

وجاء التطور في العلاقات التي تحدثت عنها المصادر الأميركية، نتيجة العديد من المناورات السنوية المشتركة في إقليم تفنيت ومناطق أخرى، بفضل منحة قدرها 18 مليون دولار.

وفي هذا الإطار، التقى الكولونيل عبد الرحيم مداح، قائد مركز تدريب المنطقة الجنوبية في منطقة تفنيت، بملحق الدفاع عن السفارة الأيمركية، الكولونيل كينيث كجون، لإتمام عملية التسليم.

ووفق مصادر دبلوماسية، رأى الكولونيل كينيث كجون، أن العملية تعدّ تتويجاً لمشروع التعاون الأمني بين الطرفين.

وأكّد الضّابط الأميركي الرفيع أن العلاقات العسكرية القوية بين البلدين العظيمين مستمرة في النمو في السنوات المقبلة.

من جهته، نوّه السفير الأمريكي ديفيد ت. فيشر باحترافية وانضباط وتفاني القوات المسلحة الملكية المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس والمفتش العام عبد الفتاح لوراق.

ونقلت المصادر الدبلوماسية الأميركية أن واشنطن فخورة بشراكتها مع المغرب لتطوير قدرات القوات الخاصة المغربية.