الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بين الغائم جزئياً والغائم ماطر

جهينة نيوز:

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كلها مرفق بكتلة هوائية رطبة.

وتوقّعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات في أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة ويحذر من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات في تلك المناطق وسديمياً مغبراً في الأجزاء الشرقية من البلاد خلال ساعات النهار.

وتكون الرياح غربية معتدلة مع هبات نشطة في معظم المناطق وجنوبية شرقية في المنطقة الشرقية والجزيرة تتحول إلى غربية معتدلة مع هبات نشطة إلى شديدة تثير الغبار في تلك المناطق والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً يميل الجو للاستقرار ويكون بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر على المرتفعات الساحلية كما تميل درجات الحرارة للارتفاع تدريجياً مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل.

درجات الحرارة المتوقعة أيام….

السبت الأحد الاثنين

دمشق 23/13 26/13 28/14

القنيطرة 19/11 23/10 25/11

درعا 23/14 25/13 28/12

السويداء 20/11 24/10 26/11

حمص 22/13 23/12 27/14

حماة 25/15 26/13 30/14

الحسكة 27/15 28/14 31/15

اللاذقية 22/16 22/15 24 /14

طرطوس 23/16 24/15 26/15

حلب 22/13 24/12 27/14

ادلب 23/14 25/12 28/13

دير الزور 31/17 30/16 32/17

الرقة 27/15 28/14 30/15