الكاتشب يدمر أحد الأعضاء الحيوية في الجسد

جهينة نيوز

حذر الطبيب شريف حتة استشاري الصحة العامة والطب الوقائي من أن تناول الكاتشب بكثرة يؤدي إلى إتلاف خلايا أحد الأعضاء الحيوية في جسد الإنسان.

ونقلت صحيفة صدى الإلكترونية عن حتة قوله بأن الإفراط في تناول الكاتشب يؤدي إلى تدمير خلايا الكبد، لاحتوائه على نسبة عالية من شراب الذرة عالي الفركتوز، كما يؤدي إلى ضعف المناعة.

وأضاف حته أن الكاتشب يدخل في تصنيعه العديد من المواد الضارة لصحة الإنسان، ومن أبرزها: مركزات الطماطم، المواد الحافظة، الخل المقطر، ما يعني تهديد الإنسان بالعديد من الأضرار، ومن أبرزها، الإصابة بالسمنة والسكري.

ويؤدي تناوله إلى تراكم السموم بالجسم، لاحتوائه على الخل المقطر، الذي يدخل في تركيبه مواد كيميائية ومبيدات سامة.

كما يتسبب في إصابة الأطفال بأمراض الجهاز العصبي، كالتوحد، لاحتوائه على مستويات عالية من الزئبق، وهو من المعادن شديدة السمية، والتي تسبب مضاعفات بالمخ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA.

في سياق متصل، وجد علماء أمريكيون وسويديون وكوريون، أن شراب الذرة عالي الفركتوز، المتداول في أمريكا، يمكن أن يسرع نمو الأورام.

ويضاف شراب الذرة إلى الكثير من الأطعمة المصنعة منها، الكاتشب وصلصات السلطة والبسكويت والوجبات الخفيفة وصلصة اللحم والحبوب والعصائر وغيرها من المشروبات غير الكحولية، ويحتوي الشراب على كمية عالية جدا من الفركتوز مما يؤثر سلبا على عمل الكبد ويتحول الفركتوز إلى الغليكوجين ما يساهم في تراكم الدهون في الجسم، بحسب موقع "إنفيرس".