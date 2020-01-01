47 مدينة روسية وقواعد عسكرية في الخارج تشهد استعراضا جويا بمناسبة عيد النصر

جهينة نيوز

تشهد 47 مدينة روسية وقواعد عسكرية روسية في الخارج استعراضا للطيران الحربي احتفالا بالذكرى الخامسة والسبعين لعيد النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو انه تم تأجيل الجزء الرئيسي من العرض العسكري بمناسبة العيد في 9 ايار، لكن سيتم تنفيذ الجزء الجوي منه. وستشارك في العرض الجوي 75 طائرة ومروحية عسكرية، ستحلق فوق الساحة الحمراء بموسكو في تشكيل واحد.

وقال شويغو: "في جميع أنحاء البلاد، في شوارع المدن والبلدات من المركبات العسكرية المجهزة تجهيزا خاصا سوف تبث التهاني، فضلا عن أغاني الخط الأمامي في سنوات الحرب".

وفي نهاية اليوم سيتم إطلاق الألعاب النارية.

وستكون هناك تحية وسيتم إعطاء كل طلقة من هذه الطلقات اسم بطل من أبطال الحرب أو اسم تشكيل عسكري أو حدث لا ينسى من الحرب الوطنية العظمى.

وقال شويغو: "أريد أن ألفت انتباه جميع المسؤولين إلى ضرورة التقيد الصارم بالإجراءات الأمنية حتى لا تتعرض صحة الناس للخطر، وخاصة قدامى المحاربين".

ويفتتح العرض الجوي فريق من المروحيات يضم 4 مروحيات من طراز "مي – 8" ومروحية "مي – 26" الثقيلة. وستعقبها مروحيات "مي – 35"، "كا-52"، "مي – 28 إن" (صياد الليل) التي تشكل مجموعة "بيركوتي" الجوية.

بعدها ستحلق في سماء موسكو طائرة "آ-50" للإنذار الراداري المبكر وكذلك طائرة "إيل – 78" وطائرات "تو-160، "تو-22 إم 3" ، تو-95 إم إس" بعيدة المدى و3 طائرات ثقيلة للنقل العسكري من طراز "إيل – 76".

أما الجزء الثاني للعرض الجوي فيتضمن مقاتلات "ميغ – 29" الخفيفة للجيل الرابع، مقاتلات الدفاع الجوي "ميغ – 31 كا"، قاذفات "سو-24"، مقاتلات "سو-57" للجيل الخامس، مقاتلات "سو-35 إس" للجيل الرابع ++، مقاتلات "سو-34" و"سو- 30 إس إم".

وتقام فعالية "الفوج الخالد" على شكل فيديو وسيتم بثه على الإنترنت، وسيدعى المشاركون للخروج على شرفات منازلهم مع صور أقاربهم الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى وغناء أغنية "يوم النصر".

المصدر: RT