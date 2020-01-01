اصابات كورونا في العالم تتجاوز حاجز الـ 4 ملايين اصابة و الوفيات اكثر من 275 الف ضحية

السبت, 9 أيار 2020 الساعة 09:39 | منوعات, صحة

اصابات كورونا في العالم تتجاوز حاجز الـ 4 ملايين اصابة و الوفيات اكثر من 275 الف ضحية

جهينة نيوز:

ارتفعت حصيلة الاصابات المسجلة في العالم بفيروس كورونا الى 4 ملايين و 685 شخص فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الى 275 الف و 339 ضحية و تعافى من المرض مليون 375 الف شخص لتكون الحالات النشطة في العام مليونين و 349 الف اصابة بينهم 48 الف حالة شديدة و خطرة.

و تتصدر الولايات المتحدة الامريكية قائمة الدول المتضررة من كوفيد-19 بمليون و 318 الف اصابة و أكثر من 78 الف حالة وفاة فيما تعافى من المرض 221 الف شخص و لايزال اكثر من مليون و 17 الف مصاب يتلقون الرعاية الصحية بينهم اكثر من 16 الف حالة شديدة.

و في الدرجة الثانية لاتزال اسبانيا تشهد انخفاض في الحالات النشطة و استقرار في الاصابات الجديدة بمعدل اكثر من ثلاث الاف اصابة جديدة يومياً و بلغت حصيلة الاصابات في اسبانيا 260 الف اصابة توفي منهم 26 الف و تعافى 168 الف مصاب فيما لايزال 65 الف شخص قيد الرعاية الصحية بينهم 2075 حالة شديدة.

و تشهد ايطاليا انخفاض في اعداد الاصابات الجديدة بمعدل يومي اقل من 1500 اصابة جديدة حيث سجلت ايطاليا 217 الف اصابة بينهم 30 الف ضحية و تعافى من المرض 99 الف فيما لايزال 87 الف شخص قيد الرعاية الصحية

و بريطانيا لاتزال تشهد ارتفاع بمعدل الاصابات فيما انخفض معدل الاصابات اليومية من اكثر من 5 آلاف يوم امس الى اقل من خمس آلاف اصابة جديدة و بلغت حصيلة الاصابات 211 الف اصابة و الوفيات 31 الف ضحية و فيما لا معلومات عن المتعافين من المرض.

و اما روسيا تشهد قفزات قياسية في اعداد المصابين و تخطت فرنسا و المانيا بعدد الاصابات التي تجاوزت الـ 11 الف اصابة جديدة يوميا يوم امس فيما انخفضت اليوم الى 10699 اصابة جديدة في ظل ارتفاع اعداد الفحوصات اليومية لفيروس كورونا المستجد و بلغت اليوم الفحوصات اليومية اكثر من 176 الف فحص مخبري فيما لاتزال روسيا تحافظ على معدل منخفض من الوفيات التي بلغت حصيلتها 1723 ضحية و تعافى من المرض اكثر من 26 الف شخص فيما لايزال 159 الف حالة نشطة.

و شهدت فرنسا انخفاض بعدد الاصابات الجديدة بمعدل اقل من 1500 اصابة جديدة يوميا و وصل عدد الاصابات في فرنسا الى 176 الف اصابة توفي منهم 26 الف و تعافى 55 الف شخص فيما لايزال 94 الف حالة نشطة.

و المانيا اصبحت السباقة في السيطرة على المرض حيث ان حصيلة الاصابات اليومية اقل من الف و خمس مائة اصابة و سجلت المانيا 170 الف اصابة توفي منهم 7468 ضحية و تعافى 141 الف شخص بنسبة 83% من المصابين فيما لايزال 21 الف مريض قيد المتابعة الصحية و تجاوز المانيا ايران بنسبة الشفاء حيث ان نسبة الشفاء في ايران استقرت منذ ايام على 80% من نسبة الاصابات و ذلك اثر ارتفاع معدل الاصابات اليومية في ايران التي بلغ عدد المصابين فيها 104 الفا اصابة توفي منهم 6541 و تعافى 83 الف شخص فيما الحالات النشطة 14313 حالة و ذلك بعد ان انخفضت الى اقل من 13 الف في الايام السابقة.

و يذكر ان عدد الاصابات في البرازيل 141 الف اصابة حيث تخطت ايران بعدد الاصابات بمعدل ارتفاع يومي اكثر من خمس آلاف اصابة و الوفيات بلغت 9637 ضحية و المتعافين 55 الف و الحالات النشطة 76 الف حالة.

و تركيا بلغ معدل الاصابات 135 الف اصابة توفي منهم 3689 ضحية و تعافى 86 الف بنسبة شفاء 63% من المصابين فيما لايزال في تركيا 45 الف حالة نشطة.


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