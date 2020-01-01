أبراج السبت 9 أيار مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 9-5: يعرف كيف يعطي ويأخذ الدروس وإذا انفعل يجرح بالكلام ويصيب عيونه سهاماً، اي اجتماع يكون صامتاً ويبتسم ابتسامة مليئة بالانتصار.. رحيم وكريم ومحترم ويساعد الآخرين.

هذه السنة فيها تغيير ومميزة وليست سيئة بل تساعدك على اكتشاف نفسك في مواقع أخرى، انتصار مهما كانت العرقلة.. سنة للحب وللبعض الوصول إلى حل لمشكلات مستعصية وسفر وبحث وتفتيش ووصل إلى الهدف مهما كان صعب.

الحمل:

يوم فيه اتصالات ونهارك مثمر وقدرتك عالية على إيصال أفكارك. كن واثقاً بنفسك وتصرف بتركيز وجدية.. كن متسامحاً كي تحصل على الراحة والسعادة ولاتدع التوتر يحرمك هذه الراحة. معرفة جديدة تعيد الفرح إلى قلبك ولديك رغبة بالتقرّب من الأحبة وأوراق أو بيع وشراء.. انتبه على الطرقات وانتبه من الطيش.

الثور:

القمر ببرج القوس وهذا يعني أنّ تركيزك على الأمور المالية.. تتغلب على أي أمر وتعرف قراراً مستعجلاً يوصلك إلى شيء إيجابي لكن الأمر الأسهل هو ضبط الميزانية والابتعاد عن العناد ولاتظلم نفسك وتستطيع قول كلمتك وتمشي ... فواتير أو الحصول على مبلغ من المال حسب كل شخص ووضعه.

الجوزاء:

اليوم ليس مناسباً للدخول بمشاريع جديدة أو طرح فكرة الأفضل الابتعاد عن المغامرات بطبعك تكره التفكير بالمشكلات.. لاتضيع نهارك بخطأ وتندم لاحقاً وتعاتب.. تتجاوز أي محنة وابق دبلوماسياً.. اليوم الجأ إلى التبرير.

السرطان:

اليوم واقع.. فلا تدع أحلامك تأخذك بعيداً عن الواقع وتكون في مواجهة ظروف صعبة يطلب منك التركيز على عملك وكن حريص على علاقتك بالمحيط.. انت على وشك أن تعطي إنجازاً فلا تدع للتعب والتسرع يحرمك لذة النجاح والتميز.. استعد لسماع خبر جميل يحمل المفاجآت واحتمال مشكلة صحية خفيفة.. اليوم بشك عام لديك جرأة في التنفيذ ولا رادع في طريقك لكن انتبه على أصدقائك واطلب مساعدة.

الأسد:

نهار إيجابي لاتمل ولاتكل وهناك خبر كنت بانتظاره واحتمال أنك تقابل شخصاً يترك أثراً في حياتك.. لاتسمح لأحد بزرع الشك حولك وتذكر أن الطاقة الحيوية بحاجة لفن إدارة.. اليوم وقت جميل أو تغيير مكان إقامة.

العذراء:

مواقفك ومحطات عملك يجب أن تنتبه هناك عين مجردة عليها وتعامل مع هموك العائلية بحزم أكبر ولاتفرض رأيك على الطرف الآخر وكن واضحاً بعلاقاتك فالأزمة عابرة.. اليوم اهتمامك بالمنزل أو العالئة أو أمر شخصي.

الميزان:

كن متكتماً بحياتك وخصوصياتك.. يوم جيد لسماع أخبار حلوة ونشيط وإيجابي لعلاقاتك مع الأخوة والجيران، وتفتح لك مجالاً لإنجاز أعمالك والنقاشات الحادة تتسبب بسوء تفاهم لذلك اجعل أعصابك بادرة ولاتفرض رأيك بقوة.. اليوم جيد على صعيد سيارة أو بيع أو شراء أو إصلاحات.

العقرب:

حديثك عن الدّيون وتفكر كيف تحل هذه المشكلات المالية المتراكمة.. حافظ على هدوئك وتجنّب الصّرف والصراحة الجارحة واحتمال تدفع مصاريف زائدة لكن من الضروري التّأني بكلامك وتصرّفاتك.. بشكل عام التعديل على الميزانية هو همك.

القوس:

اليوم جيد بدأت بالتحرك والاستناد على حدسك والحفاظ على تواصلك واختبار صدقك.. يوم ميز بما قتدم من عمل وتوقع اليوم دعوة من أشخاص لهم مكانة عزيزة على قلبك ودع مخاوفك على جنب وتفهم مايدور حلوك.. يوم جميل للغزل والملاطفة.. الأمور تسير بسهولة نسبياً.

الجدي:

تستعيد أنفاسك إذا كنت هادئاً وصبوراً.. نظّم وقتك بين عملك وراحتك وتكيف مع الظروف وشارك الاصدقاء الأوفياء همومك حتى تقطع فترة الوهن وحافظ على سمعتك النقية.. الأحداث في الايام المقبلة لمصلحتك .. أ يتطوي صفحات عندما يصل القمر إلى برجك.

الدلو:

تنطلق للم الشمل وتفكر بتجميع الأصدقاء.. يوم مميز غير اعتيادي.. فكرة في ذهنك حاول تنفيذها لاتتأخر فاليوم جميل لتعبّر عن نفسك بطلاقة وتلتقي بأشخاص من الماضي وتتكيف مع الأجواء ودع المشكلات الشخصية على جنب.

الحوت:

حافظ على الثقة داخل العمل وقد تشعر بالتوتر لكن لاتفقد الصبر ولاترفض الدعوات التي وجهها لك الأصدقاء. هناك بعض التقلبات لذلك انتبه من النقاشات والالتباسات وتدعم أمورك وربما لديك نزلة أسواق أو تعامل مع طبيب.