شركة خمور تتبرع بمنتجاتها للزبائن بسبب قلة الطلب عليها

جهينة نيوز:

قررت شركة ألمانية مصنعة للبيرة في ولاية هيسن التبرع بالبيرة لزبائنها بدلا من رميها، وذلك بعد انخفاض الطلب على البيرة بسبب إغلاق المطاعم والفنادق جراء تفشي فيروس كورونا.

وتبرعت شركة "فيلينغر" بنحو ألفين وستمئة لتر من البيرة للزبائن، وأوضح فرانتس ماست صاحب مصنع البيرة: "نود أيضا أن نشكر الزبائن، ونأمل أن يدعمونا عندما نعيد فتح أبوابنا، وأن يقبلوا على منتجنا ويشيرون إليه"، حسبما نقلت "دويتش فيله".

وكانت البيرة التي تبرعت بها الشركة مخصصة بالأساس للمطاعم والفنادق، لكن مع تفشي وباء كورونا والقيود التي طالت المطاعم والفنادق وإغلاق أبوابها، لم يعد باستطاعة شركة البيرة تسليم منتوجها الذي بقي حبيس رفوف المصنع ولم يتعدى أبوابه.

وبما أن إعادة فتح المطاعم والحانات مقررة في الأسابيع المقبلة، صرح صاحب مصنع البيرة أنه كان على المصنع التخلص من هذه البيرة لإفراغ خزاناته وملئها ببيرة طازجة.

ورأى صاحب مصنع البيرة أنه من الأفضل التبرع بالبيرة عوض رميها، مع العلم أن العمر الافتراضي لصلاحية استهلاك هذه البيرة مدته ثمانية أسابيع.

واصطف عشرات الأشخاص أمام مصنع البيرة مرتدين كماماتهم ومحافظين على المسافة الاجتماعية في انتظار استلام زجاجات البيرة المجانية.

وقال صاحب المصنع، في منشور على فيسبوك، إن البيرة نفدت الآن لكنه تعهد بمزيد من التبرع يوم الثلاثاء المقبل. ويقتصر التبرع على تسليم "ثلاث زجاجات للشخص الواحد" وكمية معينة مخصصة للتبرع.