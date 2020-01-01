الرئيسان الروسي والصيني يبحثان سبل التعاون المشترك، لمكافحة فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أجرى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" اليوم الجمعة، بحثا خلالها مجموعة من القضايا أبرزها سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب الزعيمان عن تقديرهما العالي لمستوى التعاون بين البلدين منذ اندلاع جائحة كورونا، وأكدا استعداد بلديهما لمواصلة العمل المشترك الرامي إلى إنتاج لقاح ضد الفيروس وعلاجه، وتعزيز جهود المجتمع الدولي في هذا السبيل ومنع تسييس هذا الملف.

ونقل التلفزيون الصيني عن الرئيس شي أنه عبّر خلال المكالمة عن ثقته بأن المساعي المشتركة التي تبذلها موسكو وبكين والمجتمع الدولي بأسره، ستتيح دحر جميع الأمراض وتحقيق انتصار حاسم في الحرب ضد كورونا وغيره، كما هنّأ نظيره الروسي بالذكرى السنوية الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية، مُشدداً على أن تلك الحرب كانت كارثة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، ولافتاً إلى أن المهمة الخاصة التي تتحملها الصين وروسيا بضفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، تكمن في دعم السلام والأمن الدوليين والمساهمة في تقدم وتطور البشرية.

من جهته شكر بوتين الرئيس الصيني على الحفاظ على ذاكرة ألوف الجنود والمتطوعين السوفيت الذين قضوا في الصين دفاعا عن أراضيها إبان الحرب، مؤكداً على أن روسيا والصين مستمرتان في التصدي لمحاولات إعادة كتابة نتائج الحرب العالمية الثانية.