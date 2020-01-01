كورونا يقترب أكثر من ترامب

جهينة نيوز:

أصيب مساعد نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" بفيروس كورونا المستجد، وذلك في نبأ عاجل أوردته اليوم شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وبحسب ما نقلته الشبكة فقد كان من المقرر أن يسافر بنس إلى مدينة دي موين صباح اليوم، لكن رحيله من قاعدة أندروز الجوية تأخر لمدة ساعة تقريباً لحين تعامل الموظفون مع أخبار التشخيص بالإصابة بالفيروس التاجي.

ويأتي هذا الخبر بعد يوم واحد فقط من الكشف عن إصابة الخادم الشخصي للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفيروس كورونا.

هذا وسجلت الولايات المتحدة حتى اليوم قرابة 1.3 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس، إلى جانب 77 ألف حالة وفاة، فيما تماثل 217 ألف حالة للشفاء التام من المرض.