الجيش اليمني يصد هجوم عنيف لقوات التحالف

جهينة نيوز:

تصدت القوات المسلحة اليمنية لزحف واسع لقوى العدوان السعودي باتجاه المواقع اليمنية في مدينة صرواح غربي محافظة مأرب.

وشنّت قوات العدوان زحفاً من عدة مسارات رافقه غطاء جوي مكثف لطيران العدوان الذي شن أكثر من 18 غارة استمرت من منتصف ليل أمس وحتى عصر اليوم، حيث واجهته القوات اليمنية مما أدى لمقتل وجرح العشرات من قوات العدوان خلال صد الهجوم، بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع".

يُذكر أن الجيش اليمني واللجان الشعبية كانوا قد تصدوا في 28 نيسان الماضي لزحفين واسعين في محافظتي مارب والضالع وتكبدوا العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ووقع منهم العشرات في الأسر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".