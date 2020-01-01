"غوغل" تُقدم لمستخدميها تجربة الدروس العلمية بالواقع الافتراضي

جهينة نيوز:

قدمت شركة "غوغل" الأمريكية تجربة مجانية لكل مستخدميها، بإمكانية الاستفادة من الحصول على دروس علمية بتقنية الواقع الافتراضي المعزز ثلاثي الأبعاد.

وضمنت "غوغل" تقنيتها الجديدة ضمن خيار البحث، بحيث يمكنها وضع حيوانات افتراضية وكأنك في العالم الحقيقي، بحيث يمكنك تصفحها بصورة مثالية عبر الهاتف المحمول، كإمكانية التصفح وارتداء بدلة الفضاء، أو الاطلاع على نماذج تفاعلية للتشريح الكامل لجسم الإنسان وتصويره بالكامل.

وتعاونت "غوغل" في تلك التقنية مع منصة البرمجيات التفاعلية ثلاثية الأبعاد "بيوديجيتال"، التي تقدم طريقة لعرض تمثيلات تفاعلية بالحجم الطبيعي لـ11 نظاما لجسم الإنسان في مساحته الخاصة، ولن تكون تلك مجرد رسومات توضيحية للكتاب المدرسي النموذجي، لكنها تقدم عرض حقيقي وواقعيا، ويمكن أن توضح لك كيف يضخ قلب الإنسان الدم أو كيف تتصل جميع عظامك، وكيف تعمل دورتك الدموية.

كما تعاونت غوغول مع شركة "Visible Body" لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لخلايا الحيوانات والنباتات والبكتيريا أيضًا. ستتمكن من تكبير عضيات الخلايا، مما يسهل التعرف عليها، كما يمكن من خلال تقنية "غوغل" تسجيل تلك المقاطع ومشاركتها بسهولة.