أول مباراة بعد كورونا في كوريا الجنوبية.. إرشادات وإجراءات غير مسبوقة

جهينة نيوز:

انطلقت الجولة الأولى من مباريات الدوري الكوري الجنوبي اليوم الجمعة، بعد تأخر دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أُقيمت مباراة وحيدة وشهدت فوز جيونبك هيونداي موتورز على سوون سامسونج بلووينجز بنتيجة 1-0.

وشهدت المباراة بعض الظواهر الجديدة في كرة القدم بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا وما ترتب على ذلك من تدابير احترازية بين اللاعبين، حيث أنه وقبل بداية اللقاء وخلال عمليات الإحماء، ارتدى جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للفريقين والحكام للكمامات، كما تم إجراء فحوصات طبية لجميع عناصر الفريقين قبل دخول أرض الملعب، وذلك للتأكد من خلو أي فرد داخل الاستاد من الإصابة بالفيروس.

ووقف اللاعبون بطريقة معينة محافظين على المسافة فيما بينهم قبل بدء اللقاء والاستماع لتعليمات الحكام الخاصة بالسلامة والوقاية الصحية، كما تجول المصورين الصحفيين في بعض مدرجات الاستاد لتصوير أحداث اللقاء مرتدين الكمامات، حيث حظر عليهم التواجد داخل أرض الملعب.

وغابت الجماهير عن الحضور بسبب قرار إقامة المباريات بدونهم ضمن إجراءات تقليل التجمعات، حيث حرص المسؤولون عن تنظيم المباراة بتوجيه رسالة للجماهير المتواجدين في المنازل، حيث حملت عبارة: (أبقوا أقوياء ونراكم قريباً)

يُذكر أنه تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم في تأجيل الأنشطة الرياضية بالعديد من البلدان، إلى جانب إلغاء بعضها بشكل نهائي.