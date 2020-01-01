بريطانيا تلغي مهرجان "نوتنج هيل كارنفال 2020"

الجمعة, 8 أيار 2020 الساعة 18:49 | مجتمع, أخبار المجتمع

بريطانيا تلغي مهرجان

جهينة نيوز:

أعلن منظمو مهرجان "كارنفال نوتنج هيل 2020" البريطانى عن إلغاء المهرجان، الذى كان من المزمع إقامته فى الفترة من 30 إلى 31 أغسطس القادم، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

ويعد مهرجان "نوتنج هيل كارنفال" أحد أكبر الفعاليات الثقافية فى المملكة المتحدة، والتى تجذب أكثر من مليون شخص كل عام، وهي المرة الأولى منذ أول حدث فى الهواء الطلق فى عام 1996 لا يقام فيها الكرنفال.

وقال المنظمون إن "صحة الجميع يجب أن تأتي أولًا".. لا سيما وأنهم كانوا يخططون لـ"احتفال بديل لثقافة وفنون الكرنفال للأمة بأكملها" في نهاية الأسبوع نفسه".. كما تم إلغاء مسابقة "بانوراما" الفنية التى تصاحب إقامة المهرجان.


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