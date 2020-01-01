بوتين: ليس لدينا أي شعور بالذنب بخصوص اندلاع الحرب العالمية الثانية

الجمعة, 8 أيار 2020 الساعة 17:36 | سياسة, عالمي

بوتين: ليس لدينا أي شعور بالذنب بخصوص اندلاع الحرب العالمية الثانية

جهينة نيوز:

(بدون موضوع)

بوتين: ليس لدينا أي شعور بالذنب بخصوص اندلاع الحرب العالمية الثانية

أشار الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، إلى أن "​روسيا​ليس لديها ولا يمكن أن يكون لديها شعور بالذنب بخصوص اندلاع الحرب العالمية الثانية، لأنها قدمت على مذبح النصر حياة 27 مليون مواطن من أبنائها".

وأوضح بوتين أنه "لا يوجد أي عذر لأولئك الذين يحاولون إعادة كتابة التاريخ"، متسائلًا "من الذي هاجم واعتدى في 22 حزيران عام 41! هل نحن هاجمنا ​ألمانيا​أم أن ألمانيا قامت بالاعتداء علينا؟ أي نوع من الهراء هذا؟".

وكان ​مجلس النواب​ البولندي تبنى في كانون الثاني من العام الماضي، قرارًا يضع فيه اللوم لاندلاع الحرب العالمية الثانية بشكل متساو على ألمانيا والاتحاد السوفيتي، رغم أن القوات السوفيتية بالذات حررت ​بولندا​في 1944-1945، لكن رغم ذلك يعتبرها البرلمان البولندي قوات احتلال.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا