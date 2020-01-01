اتّهامات جديدة من "ترامب" لمنظمة الصحة العالمية

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه سيعلن قريباً عن قراره النهائي بشأن التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية، بعد تعهده في وقت سابق بمحاسبة الوكالة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" اليوم الجمعة: (منظمة الصحة العالمية، كما تعلمون، ندفع لهم ما يقرب من 500 مليون دولار سنوياً، سأصدر بلاغاً حول ذلك قريبا، لأنهم دمية بيد الصين". وتابع: "لذا، سأقوم باتخاذ قرار في القريب العاجل).

وكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي، وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، عازياً ذلك لعدم قيام منظمة الصحة العالمية حسب زعمه، بتوفير المعلومات حول فيروس كورونا في وقتها، وعدم إبلاغ المجتمع الدولي بالحقيقة حول الفيروس، كما سبق له واتهم المنظمة بالانحياز للصين في تلك الأزمة.