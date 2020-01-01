مشروع أحلام "محمد بن سلمان" يواجه أكبر عراقيله

جهينة نيوز:

احتجت قبيلة الحويطات السعودية على مشروع مدينة "نيوم" الضخم الذي يشكل جزء من الرؤية الاقتصادية لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، مما أدى لظهور عقبات أمام المشروع في ظل أزمة انخفاض أسعار النفط.

وبحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس" فإن عددا من أفراد قبيلة الحويطات رفضوا عروض التعويضات التي قدمتها لهم السلطات السعودية.

ونشر أحد أفراد القبيلة والذي يُدعى "عبد الرحيم الحويطي" في وقت سابق سلسلة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها إجبار قبيلته على الرحيل من الأرض التي عاشوا فيها لأجيال في موقع المشروع في محافظة تبوك، واصفا إياه بإرهاب دولة، ومُؤكداً أن معارضته لهذا المشروعقد تؤدي إلى قتله، ليُعلن بعد ذلك الأمن السعودي عن مقتل الحويطي في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، مشيرا إلى العثور على عدد من الأسلحة في منزله.

وقال نشطاء إنه تمّ احتجاز عدد من أفراد القبيلة التي تنتشر فيها ملكية السلاح، بسبب شعارات مناهضة للترحيل ورفضهم التوقيع على أوراق لنقلهم إلى مكان آخر، مما استتبع ظهور مقاومة داخلية للحكومة السعودية، في وقت تعاني المملكة من صعوبات اقتصادية بسبب التدهور التاريخي في أسعار النفط والإغلاقات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أنه سيكلّف بناء مدينة "نيوم" 500 مليار دولار، ومن المقرّر أن تقام في شمال غرب البلاد لتطلّ على البحر الأحمر، وستضم سيارات تاكسي طائرة ورجالاً آليين، كما أنه سيتوجب على 20 ألف شخص الرحيل والانتقال إلى مكان آخر من أجل إفساح المجال لأعمال البناء، ويفترض استكمال أول جزء من المدينة بحلول 2023.