السفير الأمريكي في كيان العدو: لن تقوم الدولة الفلسطينية إلا عندما يتحول الفلسطينيون إلى كنديين

جهينة نيوز:

أوضح السفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي "ديفيد فريدمان"، أنه يتفهم موقف اليمين الإسرائيلي الغير موافق على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مُضيفاً أن قيام دولة فلسطينية كهذه سيتم عندما يتحول الفلسطينيون إلى كنديين...وبذلك فإن جميع المشاكل ستختفي، وذلك خلال مقابلة له مع صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية العبرية،

وحول معارضة اليمين الإسرائيلي لما يُسمى بـ(صفقة القرن) بادعاء أنها تقيم دولة فلسطينية، قال فريدمان: (لا أحد يريد فرض السيادة على الضفة الغربية كلها ومنح المواطنة الإسرائيلية لجميع الفلسطينيين فيها)، رافضاً القول إن خطة ترامب تقتل السلام، وقال في ذلك: (إننا لا نوافق أبدا على هذا الادعاء، فقد وضعنا مساحة للفلسطينيين توازي ضعف منطقتي A وB التي بحوزتهم اليوم. وأنشأنا من أجلهم ربطا بين الضفة وقطاع غزة، على فرض أنه سيكون هناك شعب فلسطيني موحد في أحد الأيام وهذا إنجاز كبير، وتنازل لم تكن إسرائيل ملزمة بتقديمه من الأراضي التي تحت سيادتها).

الجدير بالذكر أن فريدمان أعلن في وقت سابق عن استعداد الولايات المتحدة للاعتراف بضم الكيان الإسرائيلي المُحتل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في غضون الأسابيع القليلة القادمة.