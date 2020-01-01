لبنان.. استكمال العام الدراسي اعتباراً من 28 آيار حتى نهاية تموز

جهينة نيوز:

أعلن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني طارق المجذوب، في مؤتمر صحافي اليوم، ان العام الدراسي سيستكمل بدءا من 28 أيار حتى آخر تموز، ثم يأخذ التلامذة شهرين للاستراحة الصيفية ويبدأ العام الدراسي الجديد في تشرين الأول، وتواكب العودة اجراءات صحية ونفسية بالتعاون مع وزارة الصحة والمنظمة الصحة العالمية".

وأشار الى انه يمكن التدريس 6 أيام في الأسبوع للجامعات والمعاهد الفنية وصفوف الشهادات ومنها المتوسطة ضمنا.

واوضح انه من الصف الأول حتى الثالث أساسي يتم استكمال التعلم عن بعد من دون الحضور إلى المدارس حتى الآخر من أيار، وبدء العام الدراسي بعد العطلة الصيفية، أما بقية المراحل التعليمية في التعليم النظامي يعود استكمال العمل الدراسي بدوام جزئي ابتداء من 11 حزيران بعد تخفيف المناهج المطلوبة لكل صف، ووفق ما يحدده كل مدير".

وقال: "عن الشهادة المتوسطة يمنح التلميذ افادة مصدقة شرط أن يكون اسمه واردا على لوائح الصف التاسع وان يكمل العام الدراسي من 28 أيار حتى آخر تموز وتقوم الوزارة بإجراءات تواكب العملية".

واضاف: "وبالنسبة إلى الطلبات الحرة لن تلغى الامتحانات وتجرى دورة واحدة للشهادة المتوسطة في النصف الثاني من آب".

وفي ما يتعلق بالشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، قال: "تقسم المواد إلى مجموعتين الأولى الزامية والثانية اختيارية، على أن تصدر الأسبوع المقبل مذكرات مفصلة عن المدراء العامين، الدورة الأولى في النصف الثاني من آب، والدورة الثانية في النصف الثاني من أيلول على ان تأخذ كل الإجراءات الصحية".

وأعلن انه ستصدر مذكرات الأسبوع المقبل بكل ما تم ذكره سابقا، آملا "أن تبقى الأمور الصحية إيجابية للعودة إلى حياتنا الطبيعية، فالصحة أولوية لدى الوزارة والقيمين علينا ولكن علينا العودة تدريجيا إلى العمل وسنبذل قصارى جهدنا لتكون العودة إلى المدرسة سلسة وآمنة للجميع".