روسيا تشتري 199 مليون كمامة واقية من الصين

جهينة نيوز:

أعلن السفير الروسي المفوض فوق العادة في الصين أندريه دينيسوف، إن بلاده اقتنت في الفترة من 23 آذار إلى 28 نيسان ما مجموعه 199 مليون كمامة واقية من الصين.

وأضاف في مقابلة مع الصحافيين الروس اليوم الجمعة، أنه من المقرر تنفيذ 11 رحلة جوية على الأقل في أيار لنقل وسائل الوقاية ومنتجات أخرى من الصين إلى روسيا.

وقال السفير: "في كل يوم تقريبا، نقوم نحن مع زملائنا في الممثلية التجارية الروسية، بمتابعة هذه المسائل، ومن بينها على سبيل المثال شراء كميات كبيرة إلى حد ما من أنواع مختلفة من الأجهزة الطبية. وكذلك الكمامات ووسائل الحماية الشخصية".

وأضاف دينيسوف القول: "بدأنا مع شركائنا الصينيين بمناقشة اقتناء كميات كبيرة من الأجهزة الطبية في 23 آذار ثم عقد أول مؤتمر عبر الفيديو بين المسؤولين في وزارة التجارة الصينية ووزارة الصناعة والتجارة الروسية، الذين بدورهم سمحوا للمؤسسات التجارية بالتعامل مباشرة وتنفيذ عمليات الشراء، ولذا سأذكر رقما واحدا فقط، في الفترة من 23 آذار وحتى 28 نيسان، أي عمليا خلال شهر واحد، اشترينا 199 مليون كمامة من الصين وحدها".

وتابع السفير الروسي: "وهذه مجموعة واحدة فقط من سلسلة واسعة إلى حد ما من السلع المتعلقة بالأدوية والرعاية الصحية. وبالمناسبة ، تستمر عمليات الشراء والشحن".