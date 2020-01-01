سلطنة عمان: تسجيل حالتي وفاة و154 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​"تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، منها 42 حالة لعمانيّين و112 حالة لغير عمانيّين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 3112 حالة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "عدد الوفيات هو 15، وأنّ 1025 حالة قد تماثلت للشفاء"، مهيبةً بجميع المواطنين والمقيمين "المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، تجنّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، اتّباع العادات الصحيّة عند العطس والسعال، التقيّد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة".