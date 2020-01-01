الفرق الطبية الروسية تبدأ بمغادرة إيطاليا اليوم

جهينة نيوز:

من المقرر أن تبدأ المجموعة الطبية العسكرية الروسية، اليوم الجمعة، بمغادرة إيطاليا، حيث ساعدت في مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "اعتبارا من الثامن من أيار ، سيتم تنفيذ رحلتين جويتين لنقل حوالي 20 جنديا و 4 قطع من المعدات الخاصة إلى روسيا".

وأضافت الوزارة: "ستنطلق أول قافلة من المجموعة العسكرية الروسية، صباح الجمعة من مركز الانتشار المؤقت في مطار أوريو السيريو في بيرغامو إلى مطار فيرونا فيلافرانكا"، ومن هناك ستقوم طائرات النقل العسكري من طراز "اليوشن-76" بنقلها إلى الوطن.

ويوم أمس، أعرب وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غيريني، في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، عن شكر بلاده لروسيا على مساعدتها في مكافحة الفيروس، وأعلن استعداد بلاده للقيام بخطوات جوابية.

في آذار الماضي، توجهت ثمانية فرق طبية روسية، تضم حوالي 100 عنصر من المختصين العسكريين في علم الفيروسات وعلم الأوبئة، مع معدات للتشخيص والتعقيم. كذلك رافق المجموعة، أحد المختبرات الـ 15 التابعة لقوات الدفاع الإشعاعي والبيولوجي والكيميائي في الجيش الروسي. وقامت المجموعة بتنفيذ عمليات تطهير وتعقيم للمؤسسات الطبية في ما يقرب من 100 مركز سكني في إقليم لومباردي بإيطاليا. وخلال ذلك تم تعقيم أكثر من مليون متر مربع من المباني الداخلية وأكثر من 400 ألف متر مربع من الطرق المعبدة.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، ساعد الأطباء العسكريون الروس في علاج المرضى المصابين بالفيروس في مستشفى ميداني في مدينة بيرغامو.