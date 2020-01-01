الصحة العالمية: 190 ألفاً عرضة للوفاة بكورونا في أفريقيا إذا فشل الاحتواء

جهينة نيوز:

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أنّ 190 ألفاً من سكان أفريقيا مهدّدون بالوفاة من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في السنة الأولى لتفشي الوباء في حال فشلت إجراءات الإحتواء في القارة السمراء.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان الى دراسة جديدة أجراها مكتبها الإقليمي في برازافيل وتوصلت الى أن ما بين 83 و190 ألفا يمكن أن يتوفوا بالفيروس وما بين 29 و44 مليونا قد يصابون به خلال هذه الفترة.

وقالت المنظمة في بيانها إن توقعاتها تستند الى إحصاءات تغطي 47 دولة ويبلغ مجموع سكانها مليار نسمة.

ولفت البيان الى إن الدراسة تتوقع “معدل عدوى أبطأ، واشخاصا من فئة عمرية صغيرة مصابين بأمراض حادة، ومعدلات وفيات منخفضة مقارنة بما هو موجود في الدول الأكثر تضررا في العالم”. وأضاف أن “المعدل المنخفض لانتقال العدوى يشير مع ذلك الى تفش أطول أمدا على مدى بضع سنوات”.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مواتي انه “بينما لن ينتشر كوفيد-19 بشكل كبير في افريقيا كما هو الحال في أمكنة أخرى من العالم، الا انه من المرجح أن يتفشى في نقاط العدوى الساخنة”.