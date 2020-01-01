أبراج الجمعة 8 أيار مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 8-5: يحب التحدي وحيوي ويحب التحدي ويصعب عليه التعايش إذا كنت إنجازاته فقيرة يحب الحرية وأي عمل روتيني يقوم به يكون فيه شيء من القوة ويتغلب على القيود وقهر الخصوم ودائماً لديه حذر بأي استثمار.

سفر في الصيف بقصد العمل وللبعض إشارة ترقية وفي الخريف جني ثمار وتقدم في المهنة .. حظاً سعيداً.

الحمل:

طاقة داخلية كبيرة استغلها باستثمار معالجة قضايا فيها ثغرات واتصال مع البعيد وسفر.. اليوم قادر على التعبير عن نفسك بشكل إيجابي.

الثور:

لاترهق نفسك ولا تحمل نفسك طاقة فوق طاقة.. اليوم فيه مد وجزر وربما تتجه للروتين والهدوء وانتبه على صحتك .. لاتفسد علاقتك بمن تحب بسبب ترددك قد يشعر البعض بالانكماش والآخرون اليوم بحاجة لنصائحك.

الجوزاء:

تتعرض لبعض الاعتراض من بعض الزملاء في العمل أو على صعيد الشراكة نتيجة عدم اقتناعهم بأسلوبك.. انتبه واضبط أعصابك وقم بتعويض مافاتك بالوقت نفسك.. انتبه وكن حذراً بعلاقاتك وانطلق اليوم أنت مقبل على شراكة لكن انتبه الخصم أقوى منك.

السرطان:

محيطك غير متعاون معك وتشعر بعدم تجاوب الآخرين، وربما هناك مشكلة طارئة بالعمل تتطلب منك الحكمة والصبر وتشعر بعدم الارتياح لأنك اليوم تستغرق وقتاً أطول في حل المشكلات خذ وقتك واهتمب التفاصيل ولاسيما فيما يتعلق بالأوراق واحتمال أعطال تزعجك وتنقل من حال إلى حال.

الأسد:

تبرهن عن قدراتك وتنضم إلى مجموعة تؤيد اقوالك وافكارك وتعمل بجد ونشاط لترتيب أولوياتك وهذا لايعني أنك تواجه صخباً, فوضى اليوم هناك مؤثرات خارجية وتفتح قلبك واحتمال تغيير شكل أو إقامة.. اليوم مناسب للأخبار الحلوة.

العذراء:

تهتم بأمور بيتية وعائلية ولاتفكر بامور سلبية وكن هادئاً فاحتمال أن تكون عصبياً، تتعب من أجل راحة الغير وهذا يجعل صحتك خاضعة للتقلبات واطلب المساعدة اليوم أعطال أو مخالفة قانون.

الميزان:

تحاول تحسين أعمالك الحظ يجلب لك متعة وقم بتلبية أي دعوة اليوم وحضورك مميز والمكان الموجود فيه يشحن بطاقة إيجابية.. زيارة غير متوقعة.. يوم للحركة والتصال والتقرب والتعامل مع أخ.

العقرب:

تهتم بأوضاع مالية وقد تمر بأزمة فتراجع حساباتك وتخفف من مصاريفك احتمال تتعب على صعيد أمور قانونية وتهتم بممتلكات خاصة.. هناك خطوات مالية كبيرة فيها تحسين وتركز على مالك.

القوس:

تقوم بتعديل سيرتك الذاتية ومليء بالنشاط اليوم.. أنت تحت الأضواء وتحقق أمنية وتتلقى مساعدة من الآخرين، اياك والعناد.. اجعل كلاماً جيداً لأن اليوم فيه حسم واستفزاز.. استرخ وابدأ بمشروع جديد في الأيام القادمة مواعيد وأخبار جميلة.

الجدي:

تنسى أشياء مهمة وعصبي اليوم لكن اصبر حتى يصل القمر إلى برجك وتتنفس الصعداء الغيمة الفلكية ستمر ولاتعاند، مسؤولية عمل إضافة إلى عملك.. حاول الاعتذار ممن تحب.

الدلو:

لا مانع من تجريب أسلوب جديد في العمل لأنك اليوم تبتعد عن المغامرات وتساعد الآخرين حتى تساعد نفسك.. يوم جيد للمعرفة والمفاجآت الاجتماعية وعلى صعيد الأصدقاء.. تحقق هدف بخصوص مشروع عمل أو شيء قريب إلى قلبك.

الحوت:

واثق الخطوات وتراقب من حولك وتدقق بالتّفاصيل ونقاشات غير مجدية بسبب سوء تفاهم يخص اقتراحات جديدة تقدمها للمسؤولين عنك.. من الصباح تجد نفسك غير نشيط كالعادة مع ذلك حاول تنفيذ مهامك واحم مصالحك من أي انتقاد وانتبه من مجال العمل.