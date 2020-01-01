برلمان الاحتلال يُجدد الثقة بـ"نتنياهو"

جهينة نيوز:

رشح الكنيست الإسرائيلي رسمياً اليوم الخميس، رئيس حكومة تسيير الأعمال "بنيامين نتنياهو"، لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة

وبحسب ما نشرته صحيفة "هاآرتس" العبرية مساء اليوم على موقعها الالكتروني فإن 72 عضوا من أعضاء الكنيست الإسرائيلي الـ120 وافقوا على ترشيح نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.

وذكرت الصحيفة أن تلك الموافقات جاءت رغم مواجهة نتنياهو نفسه تهم بالفساد والمحسوبية وتلقى رشى، ومع ذلك فإنه قد اقترب من الفوز بفترة خامسة في الحكم، التي بدأت في العام 2009، ومستمرة حتى الآن، بالإضافة إلى فترة الحكم الأولى له من 1996- 1999.

وأضافت الصحيفة أن موافقة 72 من أعضاء الكنيست، جاء بعد موافقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي نفسه أمس الأربعاء، على تشريع يقر تفاصيل اتفاق تقاسم السلطة بين حزب "الليكود" الحاكم بزعامة نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض" بقيادة الجنرال "بيني غانتس"، حيث من المتوقع أن يمنح رئيس العدو الإسرائيلي "رؤفين ريفلين"، التفويض لنتنياهو اليوم او خلال يومين وبعدها يمنحه فرصة 14 يوم كاملة لتشكيل الحكومة النهائية.