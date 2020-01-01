مباركات أمريكية إيرانية بالحكومة العراقية الجديدة

جهينة نيوز:

رحب وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة "مصطفى الكاظمي"، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ بومبيو هنّأ الكاظمي خلال مكالمة هاتفية بحصوله على ثقة البرلمان، مُشيرةً إلى أن بومبيو أبلغ رئيس الحكومة العراقية الجديد بأنّ الولايات المتّحدة لن تفرض عقوبات على العراق لاستيراده الغاز والكهرباء من إيران لمدة 120 يوم.

وأضاف البيان أنّ الوزير أبلغ الكاظمي كذلك أنّ هذه البادرة هدفها إظهار رغبتنا في المساعدة في توفير الظروف الملائمة لنجاح الحكومة، كما قالت السفارة الأمريكية لدى العراق في وقت لاحق: (نقدم دعمنا إلى رئيس الوزراء والشعب العراقي لمكافحة جائحة كورونا، وتحقيق نصر شامل على داعش، وتوفير المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار للنازحين والمناطق المحررة).

وأضافت السفارة: (ينبغي للحكومة الجديدة أن تتحول الآن إلى العمل الصعب والمتمثل بتنفيذ الإصلاحات الملحة، وتلبية احتياجات الشعب العراقي، نتطلع إلى العمل مع هذه الحكومة الجديدة لمنح الشعب العراقي السيادة والكرامة والازدهار والأمن الذي يستحقه).

من جهةٍ أخرى بارك وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، للكاظمي وحكومته ومجلس النواب والشعب العراقي، النجاح في تشكيل حكومة جديدة، مُضيفاً في تغريدة له على تويتر أن بلاده تقف دائما مع الشعب العراقي وخياره في تحديد من يدير البلاد.

وصوت البرلمان العراقي اليوم بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين (255 نائباً من أصل 329) على منح الثقة للكاظمي و15 وزير في حكومته، فيما لم يقدم رئيس الوزراء أي مرشحين لشغل حقيبتي النفط والخارجية.