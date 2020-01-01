طلاب من المركز الوطني للمتميزين يشاركون عن بعد بمؤتمر روسي للبحث العلمي

جهينة نيوز:

شارك طلاب من المركز الوطني للمتميزين عن بعد في مؤتمر كولموغوروف الروسي للبحث العلمي الذي أقامه مركز متميزي موسكو لطلاب المرحلة الثانوية على مدى أربعة أيام.

وقال الدكتور مثنى قبيلي مدير المركز الوطني للمتميزين إن خمسة طلاب من الصف الثالث الثانوي بالمركز شاركوا عن بعد في المؤتمر بأبحاث علمية في مواد الفيزياء والكيمياء والمعلوماتية والنمذجة الرياضية تم تحكيمها وقبولها من اللجنة العلمية المشرفة على المؤتمر مبينا أن الأبحاث تناولت موضوعات مثل الآليات الميكانيكية والرياضية لعمل الروبوت واستخدام الذكاء الصنعي في معالجة الصور ودور أنظمة الطائرات دون طيار في ملاحقة الأهداف إضافة إلى دراسة حول توقعات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة اللاذقية.

ولفت قبيلي إلى أهمية المشاركة في المؤتمر من ناحية تبادل الخبرات وإكساب الطلاب في مرحلة مبكرة من عمرهم مهارات كتابة البحث والمقال العلمي واتقان المصطلحات الخاصة بذلك إضافة إلى القدرة على استخدام المحاكاة والنمذجة الرياضية العلمية باللغة الإنكليزية مبينا أن هذا الأمر يتطلب جهدا مضاعفا من الطلاب ومهارات وتقنيات بحثية في مختلف المجالات.

وشارك في المؤتمر إلى جانب طلاب المركز المتميزين وهم الهادي زيدان عن مادة الفيزياء وحسام عزو عن مادة الكيمياء وجوى حبيب وآية صادق عن مادة المعلوماتية ويونس شيحا عن النمذجة الرياضية طلاب من تايوان وطلاب من مختلف أنحاء روسيا.