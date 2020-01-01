"الصحة العالمية" تعرب عن قلقها العميق إزاء تزايد العنف المنزلي ضد النساء في أوروبا

الخميس, 7 أيار 2020 الساعة 19:22 | منوعات, صحة

جهينة نيوز:

قال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ، اليوم الخميس، إن المنظمة تعرب عن "قلقها العميق" إزاء تقارير عن تزايد العنف الأسري في القارة مؤخرا.

وأضاف كلوغ أن بعض البلدان أشارت إلى أن 60 بالمئة من النساء تعرضن للعنف المنزلي، فيما تضاعف عدد الاتصالات بالخطوط الهاتفية المخصصة للتبليغ عن العنف الأسري خمس مرات منذ بدء تفشي الفيروس.

وتابع "إذا ما استمرت إجراءات العزل لستة أشهر أخرى، فنتوقع تسجيل 31 مليون حادثة عنف إضافية ضد النساء".

وحث كلوغ جميع الدول الأوروبية على اتخاذ تدابير خاصة بحل مشاكل العنف الأسري، منوها بجهود إسبانيا وإيطاليا وبلدان أخرى سهلت من إجراءات التبليغ عن حوادث تعنيف النساء.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا