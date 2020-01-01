ملكة جمال مرضت وتعافت من كورونا دون أن تعلم و تتببرع الآن بالبلازما

الخميس, 7 أيار 2020 الساعة 19:17 | منوعات, منوعات

جهينة نيوز:

كشفت الفائزة في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2015" وحائزة لقب وصيفة ملكة جمال العالم في نفس العام، صوفيا نيكيتشوك، عن إصابتها بعدوى فيروس كورونا دون أعراض، لذلك علمت بذلك متأخرة.

وأعلنت على حسابها في "إنستغرام" أنه تم العثور على أجسام مضادة لفيروس كورونا لديها.

في الصورة التي نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي، تظهر ملكة الجمال السابقة مكممة بقناع وهي تحمل شهادة في يديها، تؤكد أنها اجتازت اختبار وجود أجسام مضادة لعدوى الفيروس التاجي الجديد لديها.

وتقول الشهادة إنه تم العثور على الغلوبيولين المناعي في جسدها، مما يشير إلى وجود مناعة محددة ضد الفيروس التاجي سارس CoV-2.

وذكرت نيكيتشوك أنها اجتازت قبل ذلك سبعة اختبارات على COVID-19، وتبين أنها سلبية. واعتبرت أنها قد تكون مصابة بعدوى ولا تعرف عنها.

وأضافت: "ما زلت أحس بنزلة البرد القارس بعد السفر من المكسيك في الشتاء، والتي كانت مصحوبة بجميع الأعراض الدقيقة للإصابة بالفيروس".

والآن ستتبرع نيكيتشوك بالبلازما من دمها لمساعدة المرضى الذين يعانون من مرض خطير ويسعدها أنها ما زالت تتمكن من "النزول بهدوء إلى المحلات للتسوق".

المصدر:"لينتا رو


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