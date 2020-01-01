دعوة لبنوك في فلسطين بعدم الانصياع لقرارات الاحتلال

جهينة نيوز:

دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، سلطة النقد الفلسطينية لحث البنوك والمصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على عدم الانصياع لإجراءات كيان الإحتلال المتعلقة بتعمد حرمان الأسرى والأسرى المحررين من مخصصاتهم ورواتبهم الشهرية.

وطالبت الهيئة مجلس إدارة بنك القاهرة - عمان بضرورة التراجع الفوري عن إجراءاته بحق الأسرى والأسرى المحررين بعد إغلاقه لحساباتهم المصرفية، مشددة أن هذه الإجراءات تنطوي على مساهمة مباشرة في جريمة محظورة بموجب القانون والقضاء الدولي.

وقال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين "قدري أبوبكر"، في تصريح صحفي: (إن قرار البنوك بسحب أرصدة الأسرى والمحررين يأتي استجابة لقرار الاحتلال الذي صدر لملاحقة أموال الأسرى والشهداء بعد الـ9 من أيار الجاري، مؤكدًا أنه يوجب حلا وطنيا لمجابهته).

وحذرت الهيئة من الآثار غير الإنسانية التي قد تلحق بالأسرى والمعتقلين والأسرى المحررين الفلسطينيين وعائلاتهم جراء استمرار وإصرار الاحتلال الإسرائيلي على أخذ قرارات غير قانونية تجاه المخصصات والرواتب المالية للمعتقلين والأسرى المحررين.