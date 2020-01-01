البوندسليغا يعود مجدداً

جهينة نيوز:

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الخميس، أن الموسم الكروي في البلاد سيستأنف يوم السبت 16 أيار المقبل، بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان الرابطة ستنطلق الجولة 26 يوم السبت، بتسع مواجهات، أبرزها "ديربي" بوروسيا دورتموند وشالكة، ورحلة بايرن ميونيخ إلى يونيون برلين.

ووافقت الحكومة الألمانية على استئناف المباريات من دون جمهور بدءا من منتصف أيار الجاري، حيث قالت مؤخراً المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل": (يمكن استئناف البوندسليغا في النصف الثاني من مايو مع احترام القواعد الصحية التي تم التوافق عليها).

ويأتي هذا القرار بعدما استأنفت الفرق الألمانية تدريباتها منذ منتصف أبريل الماضي، تحت قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي، وبعد إعلان رابطة الكرة الألمانية للمحترفين، عن خضوع 1724 لاعبا في 36 ناديا بالدرجات المختلفة الأولى والثانية لاختبارات فيروس كورونا، وكذلك الإعلان عن إصابة 10 لاعبين بالفيروس.