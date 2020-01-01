الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في الدوري الإماراتي

جهينة نيوز:

أصيب محمد جمال لاعب نادي حتا المشارك في الدوري الإماراتي بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة "البيان" أن نتائج فحوصات اللاعب المعار لنادي الإمارات جاءت إيجابية.

ويخضع جمال البالغ من العمر 30 عاما، للعلاج في أحد مستشفيات الإمارات.

وكان الاتحاد الإماراتي قد أعلن تأجيل عودة النشاط الكروي حتى أب المقبل في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستكون عودة النشاط الكروي في الإمارات بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة مستمرة مع الجهات المختصة والاتحادين الدولي والآسيوي ومراعاة الوضع الصحي.

ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة الإماراتي لوائح وآليات القرارات الخاصة بمسابقاته في وقت لاحق وقبل فترة كافية تتيح للأندية الاستعداد الأمثل.