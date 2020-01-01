موقف محرج لكيم كارداشيان بسبب صورتها في جلد ثعبان!

جهينة نيوز

نشرت كيم كارداشيان صورا جديدة على إنستغرام تظهر خلالها بنقش جلد الأفعى على ملابسها وشعرها وحتى أظافرها.

وقام النشطاء المراقبون بالسخرية من الصور الجديدة بسبب خطأ في الفوتوشوب.

وأضافت الصورة المعدلة أصابع ليد ثالثة لكارداشيان في شعرها وتحديدا في الجهة اليمنى من رأسها.

وعلق أحد المستخدمين: "... لماذا هناك أصابع في شعرك؟"، وأضاف آخر، "كيف وصلت أصابعك إلى هناك، ألديك يد ثالثة أم ماذا؟".

وكتب آخر، "أرى أيضًا إصبعًا في الجانب الأيمن"، وأشار آخر، "كيم، لديك إصبعان في شعرك".

ولم تستجب نجمة تلفزيون الواقع لهذه التعليقات، ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها كارداشيان للاستهزاء بسبب فوتوشوب فاشل.