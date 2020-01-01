ارتفاع أسعار الذهب محليا وعالميا

جهينة نيوز

حلقت أسعار الذهب في سورية اليوم بشكل كبير حيث تجاوز الغرام عيار ٢١ مبلغ ال ٦٢ ألف ليرة سورية، فيما تجاوز ٥٣ ألف ليرة للغرام الواحد عيار ١٨.

وذكرت رويترز أن أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفعت 2ر0 بالمئة إلى 24ر1688 دولاراً للأوقية كما ارتفع في العقود الأمريكية الآجلة بالنسبة ذاتها 2ر0 إلى 80ر1691 دولاراً للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم 3ر1 بالمئة إلى 54ر1821 دولاراً للأوقية والبلاتين 3ر1 بالمئة إلى 20ر758 دولاراً والفضة 3ر0 بالمئة إلى 97ر14 دولاراً للأوقية.

يذكر أن غرام الذهب عيار 21 سجل اليوم في سورية 62000 ليرة سورية للغرام الواحد و 53143 ليرة سورية لغرام الذهب عيار 18 وذلك حسب جمعية الصاغة والحرفيين بدمشق.