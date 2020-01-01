في الإمارات دعوة عشاء تصيب 30 شخصا بكورونا

جهينة نيوز

كشفت الدكتورة أمنة الضّحاك المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات في الإحاطة الإعلامية امس الأربعاء عن إصابة 30 فردا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت صحيفة "البيان" مساء امس عن الضحاك أن عائلتين مكونتين من 30 شخصا لم يستمعا للنصائح والإجراءات الاحترازية والوقائية التي توصي بهما الدولة، واجتمعتا معا على دعوة للعشاء، فكانت النتيجة إصابتهم جميعا بفيروس كورونا.

وأفادت الضّحاك في الإحاطة الإعلامية، اليوم، بأن الـ30 فردا تم إصابتهم جميعا بالفيروس، بينهم طفل لم يتجاوز الشهرين وعدد من كبار السن.

وفي السياق نفسه، أعلنت الضحاك عن إجراء 25573 فحص نتج عنها الكشف عن 546 إصابة جديدة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجّلة في الإمارات إلى 15738 حالة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 3359 حالة بعد شفاء 206 حالات، وبلغ عدد الوفيات 11 وفاة من جنسيات مختلفة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 260 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.