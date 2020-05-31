عودة الدوام إلى الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري

جهينة نيوز

قررت وزارة النقل إعادة الدوام إلى الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري الكائنة في اللاذقية والدوام في دورات المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري والمعاهد البحرية الخاصة، اعتبارا م /31/ 5/ 2020.

واوضحت الوزارة في بيان لها، أن الدوام يبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى انتهاء المحاضرات مساءً، بما في ذلك يوم السبت حسب البرنامج الذي تضعه كل جهة، ويتم إعطاء المحاضرات بشكل مكثف والتركيز على المعلومات الأساسية فقط وتخفيض مدة المحاضرة إلى النصف.

وأشارت إلى أن إصدار برنامج امتحانات الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري يتم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه، على أن يحدد بدء دوام المعهد التقاني للسكك الحديدية في 31-5-2020 ، وتجري الامتحانات في 26/7/2020.

و يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب في كل قاعة تدريسية أو مخبر العدد الذي يضمن السلامة الصحية ويحقق التباعد، وتجهيز المحاضرات النظرية على أقراص /سي دي /، وتوزيعها على الطلاب.

مع التأكيد على الأساتذة وضع أسئلة موضوعية تتناسب مع مضمون المادة العلمية المقدمة للطالب وزيادة الأسئلة الاختيارية، وفرض إجراءات السلامة الصحية المتعلقة بتعقيم جميع المرافق قبل بدء الدوام وبشكل دوري ووضع أجهزة لفحص حرارة الطلاب عند المداخل ومواد تعقيم لتعقيم الأيدي والاستمرار في إغلاق الندوات وإيقاف جميع الأنشطة ومنع التجمعات قبل وبعد الدروس وتكليف مكاتب الجاهزية لمتابعة إجراءات السلامة والوقاية الصحية.