المركزي يطلب من المصارف الخاصة عدم توزيع أرباح نقدية عن 2019

جهينة نيوز

طلب مصرف سورية المركزي من المصارف الخاصة عدم توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين، من الأرباح المحققة عام 2019، مع ترك الخيار للمصارف بتدوير هذه الأرباح للعام القادم، أو بتوزيع هذه الأرباح كأسهم مجانية على المساهمين.

وجاء في تعميم نشره المصرف اليوم أنه استكمالاً للخطوات السابقة التي اتخذها مصرف سورية المركزي للتصدي للآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، والتي شملت السماح للمصارف بتأجيل أقساط القروض للقطاعات الاقتصادية التي تأثر نشاطها نتيجة للفيروس، وتعليق العمل ببعض التعليمات المتعلقة بالحسابات الجامدة والشيكات المرتجعة، يطلب من المصارف الخاصة عدم توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المحققة عام 2019، مع ترك الخيار للمصارف بتدوير هذه الأرباح للعام القادم أو بتوزيع هذه الأرباح كأسهم مجانية على المساهمين.

ويهدف المصرف المركزي من التعميم إلى تعزيز متانة المصارف السورية من خلال تعزيز أموالها الخاصة، وزيادة قدرتها في مواجهة التحديات والمخاطر المالية والاقتصادية المحلية والعالمية، إضافة إلى رفع إمكاناتها على الاستمرار في دعم وتمويل القطاعات الاقتصادية، على النحو الذي يقلل من الآثار السلبية لجائحة كورونا وغيرها من التحديات على مستوى القطاع الاقتصادي ككل.

تجدر الإشارة على أن مصرف سورية المركزي سمح خلال الفترة السابقة باستمرار عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية الخاضعة لرقابته مع الالتزام باتخاذ تدابير السلامة الصحية لكافة عملائها ولموظفيها.