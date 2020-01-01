بانتظار موافقة المحافظ.. تنفيذي دمشق يقر تعرفة جديدة لسيارات "التكسي"

جهينة نيوز

أقر المكتب التنفيذي في محافظة دمشق تعديل على عدادات التكاسي العاملة في دمشق لتصبح الدراسة نافذة بعد التدقيق وموافقة المحافظ.

وفي تصريح لـ ”الوطن” بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في دمشق، مازن دباس، أن هذا الأمر جاء وبعد دراسة مفصلة للموضوع من مختلف الجهات عبر لجنة ضمت المرور وهندسة المرور واتحاد الحرفيين واتحاد العمال والتموين.. الخ، مشيرا إلى مراعاة السائق والمواطن على حد سواء.

وأضاف أن الدراسة كان مفترض إنجازها سابقا بعد قرار رفع تعرفة البنزين المدعوم، لكن نتيجة ظروف وتداعيات كورونا تم التريث في الموضوع ليصار إلى متابعة الموضوع من اللجنة المشكلة حتى دراسة الأمر من جميع جوانبه ومراعة مستلزمات عمل التكسي واستهلاك ومصاريف السيارة.

وأكد دباس أن الأمر بحاجة إلى التدقيق بشكل مفصل وموافقة محافظ دمشق ليصبح القرار نافذا، مؤكدا بدء التطبيق بشكل فعلي خلال الأيام القادمة وبشكل تدريجي عبر وضع لصاقات تتضمن شرائح للعداد والتعرفة المخصصة والتي لن يكون مبالغا فيها وتراعي الطرفين.

ونوه عضو المكتب التتفذي ببدء التطبيق في غضون شهر، علما أنه تم تطبيق نسبة زيادة مقبولة حسب القوانين.

ولفت دباس إلى وجود ٢٤ ألف عداد في دمشق علما أن التطبيق الكامل بحاجة إلى فترة تعديل لا تقل عن ٨ أشهر، لذا سيتم وضع لصاقات تتضمن شرائح محددة قريبا للعمل بموجبها.