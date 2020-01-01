ضبط عملية تهريب لمواد غذائية من مراكز السورية بريف دمشق

جهينة نيوز

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أحد العاملين في المؤسسة السورية للتجارة والمكلف باستلام 3 صالات في منطقة الغزلانية وتل مسكن والبيطارية يقوم بتهريب والاتجار واحتكار المواد والسلع الغذائية المدعومة التي ترد من المؤسسة إلى تلك الصالات لتوزيعها على المواطنين ، حيث يقوم بنقلها وتهريبها إلى مستودع خاص بقصد الاتجار بها وبيعها في السوق السوداء .

وأوضحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أن المدعو ( آ.غ ) قام باستئجار محلين دون علم الإدارة في بلدة تل مسكن وقام بوضع كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية المخصصة للصالات المذكورة أعلاه ، إضافة لقيامه بوضع كميات كبيرة من اللحم الأبيض والفروج لدى محل قصاب لأخذها وبيعها لاحقآ في السوق .

وعليه نظم الضبط التمويني اللازم بحق المتورطين ( آ.غ ) والمتورطين معه بمخالفة احتكار المواد الغذائية وغير الغذائية المخصصة للبيع في صالات السورية للتجارة (( الغزلانية ، تل مسكن ، والبيطارية )) بقصد الاتجار بها في السوق السوداء ، وتم حجز المواد المضبوطة ضمن المحلين ، وسلمت إلى فرع السورية للتجارة بريف دمشق أصولآ .

وتشمل المواد الغذائية المضبوطة كميات كبيرة من الزيوت والسمون والمعكرونة والشاي والحبوب ، والقهوة والحلاوة والطون والمعلبات والحليب المجفف ، والعصائر والمربيات وغيرها ، إضافة للعديد من المواد المنزلية والاستهلاكية .

هذا وتم القاء القبض على المتهم /ا.غ / والمتورطين معه واحالتهم الى الجهات المختصة.