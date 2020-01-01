ضبط عملية تهريب لمواد غذائية من مراكز السورية بريف دمشق

الخميس, 7 أيار 2020 الساعة 08:48 | شؤون محلية, أخبار محلية

ضبط عملية تهريب لمواد غذائية من مراكز السورية بريف دمشق

جهينة نيوز

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أحد العاملين في المؤسسة السورية للتجارة والمكلف باستلام 3 صالات في منطقة الغزلانية وتل مسكن والبيطارية يقوم بتهريب والاتجار واحتكار المواد والسلع الغذائية المدعومة التي ترد من المؤسسة إلى تلك الصالات لتوزيعها على المواطنين ، حيث يقوم بنقلها وتهريبها إلى مستودع خاص بقصد الاتجار بها وبيعها في السوق السوداء .

وأوضحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أن المدعو ( آ.غ ) قام باستئجار محلين دون علم الإدارة في بلدة تل مسكن وقام بوضع كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية المخصصة للصالات المذكورة أعلاه ، إضافة لقيامه بوضع كميات كبيرة من اللحم الأبيض والفروج لدى محل قصاب لأخذها وبيعها لاحقآ في السوق .

وعليه نظم الضبط التمويني اللازم بحق المتورطين ( آ.غ ) والمتورطين معه بمخالفة احتكار المواد الغذائية وغير الغذائية المخصصة للبيع في صالات السورية للتجارة (( الغزلانية ، تل مسكن ، والبيطارية )) بقصد الاتجار بها في السوق السوداء ، وتم حجز المواد المضبوطة ضمن المحلين ، وسلمت إلى فرع السورية للتجارة بريف دمشق أصولآ .

وتشمل المواد الغذائية المضبوطة كميات كبيرة من الزيوت والسمون والمعكرونة والشاي والحبوب ، والقهوة والحلاوة والطون والمعلبات والحليب المجفف ، والعصائر والمربيات وغيرها ، إضافة للعديد من المواد المنزلية والاستهلاكية .

هذا وتم القاء القبض على المتهم /ا.غ / والمتورطين معه واحالتهم الى الجهات المختصة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا