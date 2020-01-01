جهينة نيوز:

شاهد بالفيديو ارهابيوا الثورة السورية الصينيين يدمرون ما تبقى من محطة زيزون

قامت المجموعات الارهابية المسحلة و بشكل خاص الحزب التركستاني الذي استقدمه نظام رجب طيب اردوغان الى سورية و يضم الارهابيين من الصين بتدمير محطة زيزون الحرارية بشكل كامل في سهل الغاب ،وذلك بعد ان تم سرقتها ونقلها الى تركيا.

ويذكر ، محطه توليد زيزون تعمل على الغاز صديقة للبيئة استطاعتها ٦٠٠ ميغا قيمتها ٦٠٠ مليون يورو مدة تنفيذها ٣ سنوات و تعتبر من احدث محطات التوليد في العالم نفذتها شركه توربكير الايطاليه تم تدشينها عام 1989.

و يوم امس الاربعاء اكملت المجموعات الارهابية سرقة ما تبقى من المحطة و نقلته الى تركيا علماً بأن المحطة تغذي محافظة ادلب و حماة بالكهرباء وقد تم سرقتها عام 2015 و حرمان الاهالي من الكهرباء لكي تقوم جبهة النصرة الارهابية ببيع الكهرباء للمدنيين عبر الامبيرات وذلك لاذلال المواطنيين و ارغامهم على الانتساب للتنظيمات الارهابية.

و يشار الى ان محافظة ادلب تخضع لسيطرة الاحتلال التركي و تنظيم جبهة النصرة الارهابية و الحزب التركستاني و اجناد القوقاز و تنظيمات ارهابية استقدمتها تركيا من مختلف دول العالم الى سورية لقتال الجيش العربي السوري و تدمير البنية التحتية للدولة السوري