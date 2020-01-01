ألمانيا تتخطى ايران بنسبة المتعافين من كورونا و ارتفاع قياسي في اسبانيا و ايطاليا

جهينة نيوز:

ارتفعت حصيلة المتعافين في المانيا الى الى اكثر من 137 الف شخص من اجمالي الاصابات التي بلغت اكثر من 167 الف اصابة لتصبح في المرتبة الثانية بعد الصين و متخطية ايران بنسبة التعافي من كوفيد-19 و ذلك بحسب البيانات الرسمية المنشورة.

و ارتفعت نسبة المتعافين في المانيا الى ما يقارب من 82% من المصابين بعد أن كانت النسبة قبل اربعة ايام 79% فيما ارتفعت نسبة التعافي في ايران بشكل طفيف و لاتزال مستقرة فوق الـ 80% من اجمالي المصابين البالغ عددهم 101 الف مصاب.

و يشار الى ان عدد الحالات النشطة في ايران 13 الف و 645 حالة في حين ان الحالات النشطة في المانيا 22 الف و 985 حالة.

و كذلك ارتفعت نسبة المتعافين في فرنسا بنسبة اقل من 1 % خلال اربعه ايام و تقارب نسبة التعافي من 31% من اجمالي المصابين في حين حققت اسبانيا قفزة في نسبة التعافي خلال اربعة ايام من 59% الى ما يقارب من 63% من المصابين و انخفض عدد الحالات النشطة الى 68 الف حالة.

يشار الى ان نسبة التعافي في تركيا بلغت ايضاً 59% من المصابين و في البرازيل هبطت نسبة المتعافين من 42% الى 39% اثر ارتفاع قياسي في الاصابات الجديدة المسجلة و في ايطاليا ارتفعت نسبة المتعافين الى 43% من اجمالي المصابين في حين لايزال هناك 68 الف حالة نشطة بينها 1333 حالة شديدة.

و يشار الى ان الصين تتصدر العالم بنسبة التعافي من المرض حيث تجاوزت النسبة 94% من المصابين و عدد الحالات النشطة في الصين 339 حالة بينهم 26 حالة شديدة.

و يذكر ان عدد اصابات كورونا في العالم بلغ ثلاث مليين و 802 الف حالة تعافى منهم مليون و 285 الف حالة و توفي 263 الف حالة و هو ما يعني ان نسبة الشفاء من المرض على مستوى العالم بلغت حتى الآن 33,8% من اجمالي الاصابات