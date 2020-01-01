أبراج الخميس 7 أيار مع سمر عمران

جهينة- خاص:

مولود 7-5: طيب وصادق ولايساوم قادر على الحيلة إذا استدعت الظروف ومن الصعب خداعه.. فكر مثالي وجميل.. لديه فلسفة خاصة به ونظرة للحياة والظ رديف له ويحب مساعدة الآخرين وزرع الابتسامة على وجوه الآخرين.

هذا العام: قضية قانونية تصل إلى تسوية وفوز عقد .. ديون ومساءلة وسفر، وللبعض فك ارتباط وللبعض ارتباط بين ال 9 و8و 010 فرص وأحداث جديدة وللبعض عودة حب من الماضي.

الحمل:

ترتفع معنوياتك وتناقش موضوعاً مالياً يتعلق بفاتورة أو قرض أو توظيف مالي ويمكنك إعادة ماتهدم من علاقات كانت منقطعة يوم مناسب للتفاوض وتقديم لااقتراحات وانتبه من النفقات وجرّب الطلب والاستفهام.

الثور:

تعاني معاكسات وتوتر بالأجواء وتجد نفسك في موقف مربك.. ركّز على الشراكة العاطفية أو المهنية ولاتخالف القوانين.. جرّب البحث عن قواسم مشتركة وجرب التعاون مع الطرف الآخر.. وتجنب أي مواجهة اليوم.

الجوزاء:

تعر فكيف تستفيد من الفرص وسعارك العمل لذلك تنجح اليوم بسبب عملك وجهدك والقدة وفلاتتكاسل اليوم تستلم زما الامور انتبه على صحتك ونظم وقتك العمل ليس سهل لكن نظم وقتك.. نهار جيد.

السّرطان:

أنت الأقوى بين الأبراج وتعرف كيف تصوب سهامك وقادر على تحقيق هدفك.. اليوم للجلسات الرومانسية والأخبار جميلة.. ربما هناك تغيير في شكلك أو تغيير مكان الإقامة أو أمور تخص الأولاد.

الأسد:

القمر بمربعك هناك بعض المشكلات العائلية والضغوط فخصص لهم وقتاً وباشر بالتصليحات المنزلية الملحة ولاتهمل الأعطال اليوم يشدك لترتيب مكتبتك الشخصية وتركز على مسألة معينة..

العذراء:

تبرع بتقديم الحجج وتمهد لسفر قصير ويوم مناسب لتشارك بكل عزيمة وتخوض تجربة وتحسم موضوع دقيق.. يوم فيه دعم من الأصحاب.. احتمال أن تفكر بشيء يتعلق بأجهزة الاتصالات وتصليحها.

الميزان:

فرصة ثمينة وتغيير مفيد وتفاوض بمهارة .. تكريم أو ربح أو زيادة أو مكسب من عمل سابق وتنطلق بمشروع جديد .. اتخذ جيمع تدابير الحماية لأموالك وخفف من النفقات.

العقرب:

القمر في برجك لذلك انطلق هناك تحقق وانفراج والبسمة لاتفارقك والحظ حليفك.. مستعد وجاهز للانطلاق.. نشيط اليوم وإشراق وشعبية.

القوس:

متاعب وانتبه من العصبية والغضب والتهور، لاتخالف القوانين لأنّ النهر فيه تأخير وربما تتعرّض لظلم وتعيد النّظر بكلّ الأمور هناك عرقلة ربما بالسير أو بالعمل وهناك خيبات أمل.

الجدي:

معنويات عالية وتعلن عن أفكارك وتبدأ بالتنفيذ. منهمك بتحضير لقاء بوجود الاثدقاء حولك يوم للاختلاط والانضمام إلى جميعة أو نادي وتلفت الأنظار اليوم.

الدلو:

تواصل مشوار الاجتهاد ولاسيما ضمن المسؤولين عنك وربما تتعرض للانتقاد وتكون تصرفاتك عفوية لذلك يجب أن تكون على أتم الجهوزية ولاتخلط بين الأمو المهنية والعاطفية .. انتبه لاتشوه صورتك اليوم هناك ضغط وتوتر وربما قلق.

الحوت:

يوم مناسب لإقامة حوار مهم وتأخذ قراراً مهماً.. وتفكيرك بقمة نشاطه.. تنشط مواعيدك وزياراتك.. اتصال من مسافات بعيدة وتتقبل التجارب الجديدة وشراء على مختلف الصعد وتصل إلى هدف ما.