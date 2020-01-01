أكبر شركة تأجير سيارات في أميركا تواجه الإفلاس بسبب ازمة كورونا

جهينة نيوز:

تواجه شركة Hertz كبرى شركات تأجير السيارات بالولايات المتحدة خطر الإفلاس بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، وتراكم الديون عليها.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن الشركة التي تتخذ من مدينة كاليفورنيا مقرا لها تكافح حاليا لإقناع دائنيها بجدولة ما عليها من مستحقات مالية تقدر بالمليارات.

وقال الموقع الأميركي إن شركة Hertz تبلغ قيمة ديونها 17 مليار دولار، وفي حال فشلها في إيجاد حلول لجدولة الديون ستلجأ للمادة 11 من قانون الحماية الاقتصادي بولاية فلوريدا الأميركية المتبعة في حالات الإفلاس.

وأوضح الموقع الأميركي أن أزمة تفشي كورونا تسببت في أزمات عدة مشابهة للعديد من شركات تأجير السيارات حول العالم.

جدير بالذكر أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية هبطت أسهم شركة Hertz بنسبة 73% من اندلاع أزمة فيروس كورونا، وكانت الشركة في حاجة لاستدانة ما يقرب من 17 مليار دولار لتغطية هذه الخسارة.

سددت من خلالها قيمة 3.7 مليار وهي قيمة سندات وقروض شركات مستحقة عليها، و13.4 مليار دولار قيمة دعم لسياراتها.