ارتفاع في حصيلة الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في ايران وكذلك في ايطاليا

جهينة نيوز:

شهدت ايران لليوم الثاني ارتفاع في عدد الاصابات الجديدة و الحالات النشطة و تم اليوم تسجيل معدل اصابات غير مسبوق منذ 24 يوم و رغم ذلك بقيت الوفيات في ايران دون المئة حالة فيما شهدت ايطاليا ايضاً ارتفاع في الوفيات و الاصابات.

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 101650 والمتعافين 81587 والمتوفين 6418 شخصا.

وقال جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1680 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 101650 شخصا من ضمنهم 2735 في حالة حرجة تجري معالجتهم في العناية المركزة.

و يذكر ان الحصيلة اليومية هي الاعلى منذ 12 نيسان الفائت و كانت ايران قد بلغت ذرة التفشي بتاريخ 30 آذار حيث بدأ معدل الاصابات اليومية ينخفض و وصل الانخفاض الى مادون الـ الف اصابة يومية في الثاني من الشهر الجاري.

واضاف جهانبور ، ان عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ لغاية الان 81587 حالة فيما بلغ عدد المتوفين خلال الساعات الـ 24 الماضية 78 شخصا ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 6418 حالة.

و تشير هذه البيانات الى ارتفاع في عدد الحالات النشطة لأول مرة منذ اسابيع حيث أن عدد الحالات النشطة حالياً في ايران 13,645 و كانت يوم امس 13155 حالة و قبل يومين أقل من 13 الف اصابة.

و يشار الى ان يوم امس كذلك شهد ارتفاع في عدد الاصابات الجديدة حيث سجلت ايران يوم امس 1323 اصابة و هو رقم لم يسجل منذ الـ 21 من شهر نيسان الماضي.

و كانت ايران اجرت اكثر من 531 الف اختبار لتشخيص الاصابة بفيروس كورونا في البلاد.

و في سياق متصل سجلت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا ارتفاعا حادا في عدد الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا “كوفيد19” بواقع 369 حالة اليوم مقابل 236 أمس إضافة إلى ارتفاع الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بواقع 1444 حالة مقابل 1075 أمس.

وقالت الوكالة إن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في 21 شباط الماضي بلغ 29684 وهو ثالث أعلى الأرقام المسجلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا حيث وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 214457.

وأوضحت الوكالة أن عدد الأشخاص المسجلين على أنهم يحملون المرض حاليا انخفض بشكل حاد إلى 91528 من 98467 أمس كما بلغ عدد الأشخاص في العناية المركزة اليوم 1333 مقابل 1427 أمس.

ومن بين من كانوا مصابين في الأساس بلغ عدد المتعافين اليوم 93245 شخصا مقابل 85231 أمس.