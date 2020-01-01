فنان سوري ساند الارهاب فقتله ... و السبب سيجارة

جهينة نيوز:

ذكرت تنسيقيات الارهابيين في إدلب أن شخصين قتلا اثر معركة بالاسلحة الخفيفة و المتوسطة تسببت بها سيجارة وقعت مساء يوم امس ، و بحسب التنسيقيات فإن أحد ضحايا المعركة هو الفنان التشكيلي السوري عدنان كدرش الموالي للارهابيين و الذي اشتهر برسم جداريات في محافظة إدلب لصالح الارهابيين لينتهي به المطاف كضيحة للارهاب.

وذكرت تلك التنسيقيات أن الفنان التشكيلي، عدنان كدرش، قتل خلال الشجار المسلح و الذي تطور الى معركة استخدمت فيها القنابل والأسلحة المتوسطة في حي الناعورة بمدينة إدلب.

وذكر شهود في تعليقاتهم على الحادث أن كدرش لم يكن مشاركا في الشجار، ولم يكن هو الذي كان يدخن.

و افادت التنسيقيات أن "الخلاف بدأ بسبب شاب كان يدخن بشكل علني بالشارع في وقت الصيام، قبل أذان المغرب، ليتطور الأمر من خلاف إلى اشتباكات".

و يذكر ان جبهة النصرة الارهابية تسيطر على قسم كبير من محافظة ادلب بما فيها مدينة ادلب فيما تنتشر تنظيمات ارهابية متعددة الجنسيات يدعمها النظام التركي و على رأس هذه التنظيمات اجناد القوقاز و حزب التركستان الذي يضم مقاتلين صينيين و مقاتلين من اكثر من 50 جنسية في تنظيمات مختلفة وسط غياب للامن و القانون.