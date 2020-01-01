التربية تصدر النماذج الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة التربية في سورية النماذج الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي للنظامين القديم والحديث.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم إلى أن الهدف من إصدار النماذج الامتحانية الاستئناس والاسترشاد بها من أجل التحضير للامتحانات وذلك حرصاً على مصلحة التلاميذ والطلاب.

وذكرت الوزارة أنه يمكن للراغبين الاطلاع على النماذج الامتحانية من خلال موقعها الالكتروني والفضائية التربوية.

وكانت وزارة التربية أصدرت قراراً في الثامن والعشرين من نيسان الماضي حددت بموجبه الـ21 من حزيران القادم موعداً لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية لدورة امتحانية واحدة ولاحقا تم تغير موعد امتحان شهادة التعليم الاساسي الى 22 من شهر حزيران القادم.