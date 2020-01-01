كاميرا مراقبة توثق لحظات قتل مواطن لبناني لصديقته و الانتحار - فيديو الجريمة الكاملة

جهينة نيوز:

شهد لبنان يوم الاثنين الماضي، جريمة مزدوجة ارتكبها شاب عسكري، قتل فيها صديقته برصاصة، ثم انتحر داخل "مبني ماركت" تعمل فيه صديقته، تابع لمحطة وقود معروفة باسم "ميدكو" في منطقة سد البوشرية، قرب بيروت.

وأكدت معلومات أمنية، أن "خلفية جريمة القتل التي حصلت في منطقة سد البوشرية، بعد إقدام عسكري على قتل فتاة ومن ثم انتحر، هي دوافع عاطفية وعلاقة شخصية"، حسب موقع "لبنان 24".

وصورت كاميرا المراقبة الداخلية في المحل الحادث من أول دقيقة إلى آخرها داخل محطة بنزين، فيما حضرت عناصر الشرطة العسكرية لرفع البصمات.